



Турок снес стену подвала и нашел 2000-летний подземный город

Мужчина из Турции, который искал своих потерянных цыплят, случайно нашел древний подземный город, о котором забыли на долгие годы. Мужчина подозревал, что цыплята сбежали через дыру в стене дома. Он решил снести стену и, к своему удивлению, обнаружил за ней туннель, ведущий в целый город, спрятанный под землей.



Случай открыл Деринкую, которая на сегодняшний день считается самым большим подземным городом в мире. Поселение находится на глубине около 85 метров под землей и включает в себя восемь различных уровней, разделенных на небольшие квартиры. По оценкам, в прошлом здесь проживало около 20 000 человек, которые жили под землей, спасаясь от войн или религиозных преследований.



Скрытый город является частью других подземных городов Турции. Часть города была разрушена землетрясением, обрушившимся на Турцию вместе с другими подобными местами.



Совместное исследование израильской и турецкой делегаций изучало сходство между подземным городом и системами укрытий, построенными во время восстания Бар-Кохбы. Неясно, существует ли прямая связь между городами, хотя в отчетах талмудической эпохи говорится, что рабби Акива, духовный лидер восстания, посетил Капоткию (которая отождествляется с местным городом Каппадокия), что может объяснить сходство между местами.