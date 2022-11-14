



Турция возлагает ответственность за теракт на курдских боевиков

В понедельник Турция обвинила курдских боевиков во взрыве, в результате которого погибли шесть человек в Стамбуле, а полиция задержала 47 человек, включая сирийку, подозреваемую в закладке бомбы, но Рабочая партия Курдистана (РПК) отрицает свою причастность.



Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье на оживленной пешеходной улице Истикляль, в результате которого был ранен 81 человек.



Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что ответственность за взрыв несут РПК и сирийские курдские отряды YPG . Сойлу сказал, что приказ был отдан в Кобани, городе на севере Сирии, где турецкие силы в последние годы проводили операции против YPG.



Анкара утверждает, что YPG является крылом РПК. Соединенные Штаты поддержали YPG в конфликте в Сирии, разжигая трения между союзниками по НАТО.



В заявлении на своем веб -сайте РПК отрицала свою причастность и заявила, что не будет нападать на мирных жителей.



Турецкий чиновник сказал, что возможность того, что Исламское государство несет ответственность за нападение, "не полностью игнорируется".

