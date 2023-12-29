



Турция сорвала теракты в синагогах: десятки боевиков ИГИЛ арестованы

В Турции сорваны теракты в синагогах и церквях, которые готовили боевики, связанные с террористической организацией ISIS.



Турецкие силы безопасности задержали 32 человека.



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Кроме религиозных учреждений, теракт планировался в посольстве Ирака в стране. Предположительно, среди задержанных оказались трое высокопоставленных боевиков ISIS.



Задержания проводились на рассвете, 29 декабря, в девяти турецких провинциях.