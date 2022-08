Турция нанесла удар по пограничному посту в Сирии: 11 жертв

В результате турецкого авиаудара по пограничному посту в Сирии погибли 11 человек. Удар произошел после ночной перестрелки между силами Анкары и курдскими боевиками.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Одиннадцать боевиков были убиты в результате удара турецкой авиации по аванпосту сирийского режима… недалеко от турецкой границы", - говорится в заявлении SOHR.



При этом SOHR не уточняет, были ли убитые связаны с правительством Дамаска или курдскими силами.





#Kobanî: 11 government soldiers were confirmed killed as result of Turkish airstrike in Kobanî countryside pic.twitter.com/IWU41WspSp