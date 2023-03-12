



Среди арестованных в Рахате за незаконное хранение оружия - сыновья мэра

В субботу полиция заявила об аресте трех жителей Рахата по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия, двое из которых - сыновья мэра южного бедуинского города.



По данным полиции, сотрудники полиции обыскали дом в 25-м районе Рахата и обнаружили два пистолета, магазины и боеприпасы.



В заявлении говорится, что подозреваемым было за 30, и что магистратский суд Беэр-Шевы заключил их под стражу до воскресенья.



В многочисленных сообщениях еврейских СМИ говорится, что двое задержанных были сыновьями мэра Ата Абу Мадигема, который подтвердил эту информацию журналистам.



Абу Мадигем утверждал, что оружие было подброшено на заднем дворе его семьи соперником и что оружие не было связано с его сыновьями, выразив надежду, что полицейское расследование докажет, что их подставили.



По словам мэра, в пятницу вся его семья уехала со свадьбы в городе после того, как один из его сыновей получил “явные угрозы от другой семьи”. Он сказал, что около 10 членов другой семьи последовали за ним и напали на двух его сыновей, и что полиция начала расследование.



“Многие люди пришли ко мне домой в знак солидарности, и я чувствую, что среди них появился агент под прикрытием и принес оружие в комплекс, в котором я живу с моими братьями и родителями, который включает в себя 10 квартир. Утверждалось, что полиция получила наводку, они пришли на обыск и нашли брошенные пистолеты рядом с домом моего брата, на заднем дворе ”, — сказал Абу Мадигем, пишет Walla.



В пятницу в Рахате был застрелен известный местный бизнесмен Рушди аль-Бахири. Популярный среди молодежи города и вовлеченный в решение местных конфликтов, 52-летний мужчина владел ресторанами и кафе в Израиле и Турции, а также кадровой компанией.



Сообщается, что полиция готовилась к возможности эскалации и мести в Рахате.

