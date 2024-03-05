



Три кабеля обеспечивающих глобальный интернет перерезаны в Красном море



Три кабеля под Красным морем, обеспечивающие глобальный интернет и телекоммуникации, были перерезаны, сообщили 4 марта международные СМИ. Тем временем в Аденском заливе в результате ракетной атаки хути загорелся корабль, но никто не пострадал.



Что прервало связь, остается неясным. Высказывались опасения, что кабели стали мишенью военной кампании хуситов - попыткой оказать давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну с ХАМАСов в Газе. Однако хуситы отрицают, что атаковали линии.



В то время как глобальное судоходство уже нарушено через Красное море, важнейший маршрут для грузовых и энергетических перевозок из Азии и Ближнего Востока в Европу, саботаж телекоммуникационных линий может привести к дальнейшей эскалации многомесячного кризиса.



По словам гонконгской компании HGC Global Communications, под отключение попали линии Азия-Африка-Европа 1, Европа-Индия, Seacom и TGN-Gulf. По ее словам, отключения затронули 25 % трафика, проходящего через Красное море. Компания назвала маршрут через Красное море важнейшим для передачи данных из Азии в Европу и заявила, что уже начала перенаправлять трафик.



HGC Global Communications описала линию Seacom-TGN-Gulf как два отдельных кабеля, в то время как на самом деле это один кабель в месте обрыва, по словам Тима Стронга, эксперта по подводным кабелям из TeleGeography, вашингтонской компании по исследованию рынка телекоммуникаций.



Отвечая на вопросы The Associated Press, компания Seacom заявила, что "первоначальное тестирование показало, что пострадавший сегмент находится в пределах морской юрисдикции Йемена в южной части Красного моря". Компания заявила, что перенаправляет трафик, который ей удалось изменить, хотя некоторые услуги не работают.