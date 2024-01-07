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Третий день подряд: КНДР вновь совершила артобстрел в сторону Южной Кореи
07.01.2024 16:35 Алина Груднева

Третий день подряд: КНДР вновь совершила артобстрел в сторону Южной Кореи

В воскресенье, 7 января, Северная Корея уже третий раз подряд за неделю обстреляла границу с Южной Кореей.

Артиллерийский обстрел велся  в сторону острова Енпхендо в Желтом море.

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Местные власти призвали жителей ряда островов оставаться в своих домах.

Ранее в КНДР объявили, что осуществляют артиллерийские стрельбы на море в ответ на учения, которые проводили Южная Корея и США в период с 29 декабря по 4 января.

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