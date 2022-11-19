



Транснефть опровергла информацию об атаке против нефтегавани Новороссийска

Информация об атаке украинского беспилотника на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности, сообщил представитель компании Игорь Демин. Ранее о том, что беспилотник напал на нефтегавань, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечалось, что на месте были обнаружены обломки предположительно такого же надводного дрона, какой был использован при атаке на суда в Севастополе, после которой Россия приостановила действие зерновой сделки.



«Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было. Соответственно никаких повреждений там нет»,— сказал господин Демин ТАСС.



Тем временем в мэрии Новороссийска начали проверку данных соцсетей об атаке беспилотника ВСУ в гавани.



Перевалочный комплекс «Шесхарис» компании АО «Черномортранснефть» является конечной точкой магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» и одной из двух основных площадок накопления и хранения нефти.