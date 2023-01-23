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Тотальный блэкаут в Пакистане: без света остались 220 млн человек
23.01.2023 07:40 Ольга Белозерова

Тотальный блэкаут в Пакистане: без света остались 220 млн человек

В Пакистане произошло общенациональное отключение электроэнергии, в результате чего около 220 миллионов человек остались без электричества.

Министерство энергетики страны заявило, что в 7:34 утра по местному времени национальная энергосистема страны вышла из строя, что, согласно первоначальным сообщениям, "вызвало широкомасштабный сбой в энергосистеме". Об этом сообщает CNN.

"Работы по обслуживанию системы продвигаются быстро", - заявили власти.

Министерство сообщило, что "ограниченное количество сетей" в столице Исламабаде и городе Пешаваре было восстановлено.

Неясно, как долго продлится отключение, и предпринимаются усилия по восстановлению подачи электроэнергии в различных частях страны. Отмечается, что тотальный блэкаут может привести к хаосу в Пакистане, который уже борется с нехваткой топлива в зимние месяцы.
 

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