Тотальный блэкаут в Пакистане: без света остались 220 млн человек
В Пакистане произошло общенациональное отключение электроэнергии, в результате чего около 220 миллионов человек остались без электричества.
Министерство энергетики страны заявило, что в 7:34 утра по местному времени национальная энергосистема страны вышла из строя, что, согласно первоначальным сообщениям, "вызвало широкомасштабный сбой в энергосистеме". Об этом сообщает CNN.
"Работы по обслуживанию системы продвигаются быстро", - заявили власти.
Министерство сообщило, что "ограниченное количество сетей" в столице Исламабаде и городе Пешаваре было восстановлено.
Неясно, как долго продлится отключение, и предпринимаются усилия по восстановлению подачи электроэнергии в различных частях страны. Отмечается, что тотальный блэкаут может привести к хаосу в Пакистане, который уже борется с нехваткой топлива в зимние месяцы.