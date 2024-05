Торнадо в Айове: минимум пятеро погибших

На американский штат Айова обрушился торнадо, в результате чего погибли минимум пять человек.



По данным местных властей, десятки жителей получили ранения.



Из-за торнадо разрушены дома и критическая инфраструктура. По прогнозам, количество жертв возрастет.

My view from the back seat with Team Dominator today as this tornado pounds the daylights out of some wind turbines near Greenfield, Iowa. pic.twitter.com/lt9GeacSQe

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo