



Террористы убили всех: пять членов семьи Куц похоронены в Ган-Явне

Тысячи людей присутствовали пришли на похороны, чтобы проститься с пятью членами семьи Куц, погибшими в результате резни, устроенной террористами ХАМАС в кибуце Кфар-Аза 7 октября.



Убитых похоронили в Ган-Явне.



Во вторник, 17 октября, были найдены тела родителей Авива и Ливнат, их дочери-военнослужащей Ротем и мальчиков-подростков Йонатана и Йифтаха. Их убили в собственном доме.



Дорогая Ротем. Ты была настоящим другом. Ты планировала пройти подготовку командиров и стать офицером. Ты проявила мужество. Я обещаю, что мы победим", - сказал на похоронах ее командир, полковник Шломи Кедем.