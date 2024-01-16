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Террорист-смертник убил трех человек и ранил двух в столице Сомали
16.01.2024 16:50 MIGnews.com

Террорист-смертник убил трех человек и ранил двух в столице Сомали

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", заявив, что целью взрыва были сотрудники местных служб безопасности.

По данным властей, в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в столице Сомали Могадишо, погибли три человека, еще двое получили ранения.

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Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" вооруженная группировка "Аль-Шабаб".

Террорист-смертник, которого преследовала полиция, подорвал себя у индийского ресторана в районе Хамар Вейн в Могадишо, сообщил во вторник, 16 января представитель полиции Садик Али.

В заявлении "Аш-Шабаб" говорится, что целью взрыва были сотрудники местных служб безопасности.
 

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