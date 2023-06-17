



Теракт в школе в Уганде: погибли 25 человек

Боевики, связанные с Исламским государством совершили теракт в Уганде, погибли не менее 25 человек. Об этом сообщила полиция страны в своем Twitter.



“25 тел были извлечены из школы и доставлены в больницу Бвера. Также извлечены восемь пострадавших, которые остаются в критическом состоянии”, — рассказали в полиции, не уточнив, сколько среди погибших школьников.



Сотрудники правоохранительных органов преследовали нападавших, которые сбежали в сторону национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго (ДРК).



Боевики, подозреваемые в связях с “Альянсом демократических сил”, который присягнул на верность ИГ, атаковали частную среднюю школу в Мпондве в округе Касесе на западе Уганды. Несколько учеников были похищены. “Было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин”, — сообщил представитель полиции Фред Энанга.





