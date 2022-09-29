Новости » Происшествия
Тело известной американской альпинистки найдено в Гималаях
29.09.2022 00:14 Ольга Белозерова

Тело известной американской альпинистки найдено в Гималаях

Поисковая группа в Непале обнаружила тело известной американской горнолыжницы Хилари Нельсон недалеко от вершины горы Манаслу в Гималаях.

Об этом сообщает ВВС.

49-летняя Нельсон спускалась с горы со своим партнером, когда пропала без вести. Спасатели нашли ее тело на южной стороне пика высотой 8 163 метров в среду. Ранее сообщалось, что Нельсон упала в трещину в леднике.

Как отмечается, Хилари Нельсон считалась одной из лучших альпинисток своего поколения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы