



Талые воды в Якутии разрушили мост

Автомобильный мост в Алданском районе Якутии пришел в негодность, его частично разрушил паводок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Мост обеспечивал сообщение с селами Хатыстыр и Угоян Алданского района. Сейчас движение автотранспорта остановлено.



Причиной обрушения стали талые воды: одну из опор повело, что привело к обрушению двух пролетов.



Ранее в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. Затоплены оказались более 100 домов.





