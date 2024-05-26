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Талые воды в Якутии разрушили мост
26.05.2024 19:08 MIGnews.com

Талые воды в Якутии разрушили мост

Автомобильный мост в Алданском районе Якутии пришел в негодность, его частично разрушил паводок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Мост обеспечивал сообщение с селами Хатыстыр и Угоян Алданского района. Сейчас движение автотранспорта остановлено. 

Причиной обрушения стали талые воды: одну из опор повело, что привело к обрушению двух пролетов.

Ранее в Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. Затоплены оказались более 100 домов.


 

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