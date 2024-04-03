



Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение: десятки раненых

В среду, 3 апреля, Тайвань всколыхнуло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,7.



На востоке страны люди оказались в ловушке под рухнувшими зданиями.



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Подземные толчки также ощущались на острове Окинава на юго-западе Японии. Все полеты туда были приостановлены.



В Тайване в результате землетрясения как минимум один человек погиб, не менее 50 получили ранения. Поисково-спасательные операции продолжаются.