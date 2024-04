В Таиланде на предприятии произошла утечка аммиака: десятки пострадавших

В ночь на 18 апреля в Таиланде на ледовой фабрике в районе Банг Ламунг произошла утечка аммиака.



По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали около 130 человек.



Спасатели эвакуировали жители ближайших к предприятию домов. Причина утечки аммиака устанавливается.



По прогнозам, последствия будут устранены в течение двух дней.



In Thailand, about 130 people were injured as a result of an ammonia leak at a factory.

The incident occurred at the ice factory in the Bang Lamung area near Pattaya. Residents of houses located within a radius of 3 kilometers from the leak site were evacuated. pic.twitter.com/b8LQIhRywA