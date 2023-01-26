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Сухогруз перевернулся у берегов Японии: 8 человек погибли
26.01.2023 15:03 Ольга Белозерова

Сухогруз перевернулся у берегов Японии: 8 человек погибли

Восемь человек погибли после того, как грузовое судно перевернулось у берегов Японии.

Шестеро погибших были гражданами Китая, сообщил в четверг правительственный чиновник государственной телерадиокомпании CGTN.

Сухогруз Jintian зарегистрирован в Гонконге. Его экипаж состоял из 22 человек из Китая и Мьянмы.

О том, что послужило причиной опрокидывания судна, не сообщается. Представитель береговой охраны сообщил, что в то время был сильный ветер.

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