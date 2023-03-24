



Суд в Украине арестовал имущество жены Медведчука на $11,9 миллионов

Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука — Оксаны Марченко — на сумму 440 миллионов гривен (11,91 миллионов долларов). Об этом сообщили в Службе безопасности Украины СБУ.



Решение суда касается 6,8% акций ОАО “Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина” в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.



“Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства”, – отмечает СБУ.

Ранее суд арестовал имущество Марченко более чем на 150 миллионов долларов.



Под арест попали пакеты акций в трех областных энергоснабжающих компаниях, два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Также были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях. Оксану Марченко подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.



СБУ провела обыски на объектах недвижимости Марченко. Ее подозревали в финансирование действий, нарушающих территориальную целостность Украины. По данным СБУ, принадлежащая Марченко фирма оплачивала услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму и тем самым “финансировала бюджет рашистов”.