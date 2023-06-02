



Суд в РФ впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр по статье об “ЛГБТ-пропаганде”

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал видеосервис “Триколор Кино и ТВ” на 1,2 млн рублей по статье об “ЛГБТ-пропаганде” среди несовершеннолетних, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.



Также на 200 тысяч рублей оштрафовали должностное лицо компании. “”Триколор” сообщил, что уже удалил контент, который стал причиной для протокола.

Источник РБК на медиарынке рассказал, что в основном претензии Роскомнадзора к видеосервисам связан с фильмом “Идеальные незнакомцы”: в нем одна из героинь делает камин-аут перед друзьями. В 2017 году картине выдали прокатное удостоверение с рейтингом 16+. По данным РБК, сейчас в Минкультуры прорабатывают вопрос об отзыве удостоверения.



На этой неделе на онлайн-кинотеатры PREMIER, START и оператора “Мегафон” составили протоколы о “ЛГБТ-пропаганде”. Также протокол составили на кинокомпанию “Русский репортаж” из-за показа сериала “Сделано в Италии”.



Роскомнадзор заявил, что всего, по состоянию на начало июня, составлено 19 таких протоколов. Нарушения, объявили в надзорном ведомстве, также были выявлены также у сервисов Peers.TV, Wink, “Иви”, “Кинопоиск”, more.tv и Okko – то есть у всех крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

