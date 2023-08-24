



Стюардесса Пригожина говорила о странных манипуляциях с самолетом перед вылетом

Источник ТГ-канала ВЧК-ОГПУ сообщает, что стюардесса потерпевшего крушение самолёта является родной сестрой зампрокурора одного из городов Челябинской области.



Он пояснил, что Кристина Распопова (на фото в том самом джете, который был сегодня взорван) пару дней назад прилетела в Москву, где ждала вылет в Санкт-Петербург. Вчера, в среду они созванивались и женщина сказала, что команда ожидает важного звонка, мол, лететь «сегодня или завтра». Кроме того, по словам бортпроводницы самолёт находился на ремонте перед вылетом.



Родственники бортпроводницы джета Пригожина Кристины Распоповой, с ссылкой на слова девушки, рассказали о "странных манипуляциях" с самолетом перед последним вылетом. Его забрали на некий краткосрочный и непонятный ремонт.