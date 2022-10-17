



Стрельба на полигоне в Белгороде: свидетель рассказал о случившемся

Один из свидетелей стрельбы на полигоне в Белгороде рассказал Telegram-каналу Astra, что конфликт мог возникнуть на религиозной почве.



По словам свидетеля, незадолго до стрельбы подполковник Андрей Лапин заявил, что Аллах — трус, раз не позволяет мусульманам сражаться за страну, где ты дал присягу.



Отмечается, что авторам материала не удалось независимо подтвердить личность ни самого рассказчика, ни личности других фигурирующих в рассказе лиц.



"Началось все с того, что некоторые наши солдаты —дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что "это не наша война" и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что "это священная война", — говорит рассказчик.



По его словам, мусульмане возмутились после слов о "священной войне", заявив, что понятие "означает войну мусульман с неверными". Тогда Лапин назвал Аллаха трусом.

