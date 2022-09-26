



Столкновения на Храмовой горе: участники беспорядков задержаны

Напряженность на Храмовой горе: рано утром в понедельник несколько десятков участников беспорядков начали выкрикивать подстрекательства и нарушать закон в районе Львиных ворот в Старом городе Иерусалима, причем некоторые из них бросали камни в полицейских, обеспечивающих безопасность и порядок.



Полицейские иерусалимского округа задержали в этом районе во время акции двух подозреваемых, которые бросали камни в силовиков, и дали отпор нарушителям спокойствия.



Ночью несколько молодых людей заперлись в мечети на Храмовой горе, а утром, когда начались посещения, начали дебоширить внутри мечети, периодически запуская из нее фейерверки. Эти бунтовщики осквернили мечеть и нанесли ей ущерб.



Между тем, в течение последних нескольких дней в социальных сетях было распространено множество лживых публикаций, касающихся Храмовой горы, с целью агитации в этом районе и подстрекательства к насилию.



Полиция заявила, что, несмотря на нарушения порядка, в настоящее время посещения Храмовой горы продолжаются в обычном режиме, наряду с молитвами мусульман, присутствующих в районе горы:



"Нет никаких изменений в существовавшей практике. в течение многих лет на Храмовой горе в связи с мусульманскими молитвами или посещением этого места израильтянами и туристами", - уточнили в полиции.

