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Статья в New York Times об иврите вызвала скандал
05.09.2023 15:02 Алина Груднева

Статья в New York Times об иврите вызвала скандал

Статья в газете The New York Times вызвала скандал из-за провокационного утверждения относительно того, что иврит якобы символизирует собой "крайне правый израильский милитаризм".

Статью написал консультант Оксфордского словаря английского языка и соредактор книги "Как идиш изменил Америку и как Америка изменила идиш" Илан Ставанс.

"На иврите, официально признанном национальным языком Израиля в 1948 году, говорят примерно девять миллионов человек во всем мире. Однако для некоторых этот язык представляет собой крайне правый израильский милитаризм", - сказал автор статьи.

Ставанс подчеркнул историческое значение иврита, а также описал свои личные отношения к этому языку и его сложные связи с еврейской диаспорой, сионизмом и секуляризмом.

"В английском языке не хватает слов, чтобы описать, насколько абсурдна эта статья в New York Times. Хорошо, что у нас есть и иврит, и идиш", - прокомментировали в МИД, назвав изъяснения автора смехотворными.

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