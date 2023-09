Статья в New York Times об иврите вызвала скандал

Статья в газете The New York Times вызвала скандал из-за провокационного утверждения относительно того, что иврит якобы символизирует собой "крайне правый израильский милитаризм".



Статью написал консультант Оксфордского словаря английского языка и соредактор книги "Как идиш изменил Америку и как Америка изменила идиш" Илан Ставанс.



"На иврите, официально признанном национальным языком Израиля в 1948 году, говорят примерно девять миллионов человек во всем мире. Однако для некоторых этот язык представляет собой крайне правый израильский милитаризм", - сказал автор статьи.



Ставанс подчеркнул историческое значение иврита, а также описал свои личные отношения к этому языку и его сложные связи с еврейской диаспорой, сионизмом и секуляризмом.



"В английском языке не хватает слов, чтобы описать, насколько абсурдна эта статья в New York Times. Хорошо, что у нас есть и иврит, и идиш", - прокомментировали в МИД, назвав изъяснения автора смехотворными.

There aren't enough words in the English language to describe how absurd this article from the @nytimes is.



Good thing we have Hebrew AND Yiddish.



Fakakta

מגוחך

Meshuggeneh pic.twitter.com/KJFj1MBh2O