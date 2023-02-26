



Стартовала спасательная операция с корабля "Союз МС-22"

В воскресенье, 26 февраля, беспилотный корабль "Союз МС-23" пристыковался к МКС, чтобы заменить в ее составе поврежденный "Союз МС-22".



Об этом сообщили в "Роскосмосе".



Уточняется, что корабль пристыковался в автоматическом режиме к модулю "Поиск". В сентябре на нем вернется экипаж поврежденного "Союза МС-22". Речь идет о космонавтах Сергее Прокопьеве, Дмитрие Петелине и астронавте NASA Франциско Рубио.



Как стало известно, "Союз МС-23" доставил больше 400 кг грузов для экипажа. Среди прочего, были доставлены средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", МСК-2, "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит".