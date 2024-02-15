Новости » Происшествия
США задействовали уникальное оружие для убийства командира Катаиб Хизбалла
15.02.2024 14:30 Алина Груднева

США задействовали уникальное оружие для убийства командира Катаиб Хизбалла

Американские военные использовали уникальную ракету со встроенными лезвиями для ликвидации командира "Катаиб Хизбалла" в центра Багдада.
 
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal сообщили со ссылкой на представителей Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что в ходе операции в Ираке была задействована модифицированная ракета Hellfire с шестью лезвиями, разработанная Штатами для точечной ликвидации лидеров террористических группировок без потерь среди гражданского населения.

Речь идет о ликвидации Абу Бакра аль-Саади. Удар был нанесен по машине, в которой тот передвигался.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы