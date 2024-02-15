



США задействовали уникальное оружие для убийства командира Катаиб Хизбалла

Американские военные использовали уникальную ракету со встроенными лезвиями для ликвидации командира "Катаиб Хизбалла" в центра Багдада.



Об этом сообщает газета The Wall Street Journal сообщили со ссылкой на представителей Пентагона.



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Уточняется, что в ходе операции в Ираке была задействована модифицированная ракета Hellfire с шестью лезвиями, разработанная Штатами для точечной ликвидации лидеров террористических группировок без потерь среди гражданского населения.



Речь идет о ликвидации Абу Бакра аль-Саади. Удар был нанесен по машине, в которой тот передвигался.



