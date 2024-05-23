США сбили четыре дрона хуситов
Американские военные сбили четыре беспилотника, запущенных хуситами из Йемена.
Об этом сообщает Центральное командование США.
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Уточняется, что беспилотники хуситов представляли собой непосредственную угрозу кораблям в Красном море.
"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - сказано в сообщении.