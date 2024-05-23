Новости » Происшествия
США сбили четыре дрона хуситов
23.05.2024 08:19 Алина Груднева

США сбили четыре дрона хуситов

Американские военные сбили четыре беспилотника, запущенных хуситами из Йемена.

Об этом сообщает Центральное командование США.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что беспилотники хуситов представляли собой непосредственную угрозу кораблям в Красном море.

"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - сказано в сообщении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы