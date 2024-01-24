



США нанесли удары по объектам боевиков в Ираке

Американские военные нанесли удары по трем объектам боевиков "Катаиб Хизбалла" в Ираке.



Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.



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"Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США нанесли удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой ополчения "Катаиб Хезболла" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке. Высокоточные удары являются прямым ответом на серию нападений на персонал США в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев", - сказал он.



По словам Остина, США готовы принять дальнейшие меры для защиты американских граждан.