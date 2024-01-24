Новости » Происшествия
США нанесли удары по объектам боевиков в Ираке
24.01.2024 05:30 Алина Груднева

США нанесли удары по объектам боевиков в Ираке

Американские военные нанесли удары по трем объектам боевиков "Катаиб Хизбалла" в Ираке.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США нанесли удары по трем объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой ополчения "Катаиб Хезболла" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке. Высокоточные удары являются прямым ответом на серию нападений на персонал США в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев", - сказал он.

По словам Остина, США готовы принять дальнейшие меры для защиты американских граждан.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы