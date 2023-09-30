



Спасатели, получающие деньги от властей Германии, связаны с контрабандистами

Как сообщал Mignews, Берлин финансирует некоммерческие организации, которые спасают нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море. Но вместо того, чтобы нелегалов доставлять обратно на побережье Северной Африки или ближневосточных стран, спасатели отправляют их прямиком в Италию.



В свою очередь итальянское правительство выступило с критикой в адрес Берлина за финансирование морских спасательных организаций, которые работают рядом с итальянским побережьем.



Премьер-министр Италии Джорджия Мелони даже угрожает отозвать из-за этого согласие на общую реформу правил предоставления убежища в ЕС.



Расследования издания Focus Online и швейцарского журналиста Курта Пельды ставят под вопрос намерения частных спасателей, которым власти Германии выделяют миллионы евро. По информации журналистов, представители некоммерческих организаций не только спасают беженцев во время кораблекрушений, но и напрямую сотрудничают с контрабандистами, чтобы доставить нелегалов на территорию ЕС.



В расследовании речь идет о том, что представители немецкой организации Jugend rettet встретили надувные лодки с беженцами по предварительной договоренности с теми, кто занимается организацией нелегальной миграции. Описанные события формально выглядели как спасательная операция, однако на деле это была прямая помощь контрабандистам.



Другая некоммерческая организация - Save the Children - категорически отказывается сотрудничать с береговой охраной и другими правоохранительными органами, сообщает Bild.