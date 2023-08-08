



Совпадение? Не думаю! ГУР предлагает проверить причастность РФ к взрыву в Турции

В понедельник, 7 августа, в порту Турции прогремел взрыв. Его прокомментировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, назвав необходимым изучить возможную причастность к взрыву России.



"Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона.



Он назвал "очень странным" то, как "выглядит ситуация". "Взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора (президента РФ Владимира Путина - ред.) в Турцию", - обратил внимание Юсов и напомнил, что Турция хочет обсуждать с Путиным продолжение "зерновой сделки" и является той страной, которая активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна.



"И тут происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", - добавил Юсов.



Как сообщал Mignews, мощный взрыв прогремел в турецком порту Дериндже, примерно в 55 милях от Стамбула, по меньшей мере четыре человека получили ранения. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как клубы дыма поднимаются над местом, которое, по некоторым сообщениям, является зернохранилищем.