



Сомалийские пираты освободили судно и экипаж за выкуп в 5 млн $

Сомалийские пираты освободили захваченное судно MV Abdullah и его экипаж из 23 человек рано утром в воскресенье, 14 апреля после уплаты выкупа в размере 5 миллионов долларов.



"Деньги нам принесли две ночи назад, как обычно... Мы проверили, фальшивые они или нет. Затем мы ушли, избегая правительственных сил", - сказал Reuters один из пиратов Абдирашид Юсуф.



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Он добавил, что судно было освобождено со всем экипажем.



Представители правительства Сомали не ответили на просьбу о комментарии.



Судно MV Abdullah, балкер под флагом Бангладеш, было захвачено в марте, когда оно направлялось из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты.



Захват произошел примерно в 600 морских милях к востоку от столицы Сомали Могадишо.



Сомалийские пираты творили хаос в водах у протяженного побережья страны примерно с 2008 по 2018 год. В конце прошлого года пираты вновь активизировались.



Многие источники говорят, что пираты могут быть воодушевлены ослаблением безопасности или воспользоваться хаосом, вызванным нападениями на суда со стороны йеменской группировки хуситов, в то время как в Газе идет война между Израилем и ХАМАСом.

