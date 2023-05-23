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Солдат ЦАХАЛа заподозрен в преступлениях на националистической почве
23.05.2023 19:32 Алина Груднева

Солдат ЦАХАЛа заподозрен в преступлениях на националистической почве

Солдат Армии обороны Израиля арестован, будучи при исполнении службы, по подозрению в совершении преступлений на националистической почве.

По данным "Аруц Шева", его арестовали сотрудники ШАБАКа.

Уточняется, что подозреваемому якобы не позволили встретиться с адвокатом более 48 часов.

Солдата и еще нескольких человек подозревают в нападении на араба в Хадере в ходе инцидента, произошедшего около месяца назад. Также арестованы еще два человека.

Другие детали инцидента пока что запрещены для публикации. Расследование продолжается.
 

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