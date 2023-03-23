



Солдат ЦАХАЛа осужден за публикацию секретных данных

Солдат разведывательного подразделения ЦАХАЛа осужден за разглашение секретной информации и превышение полномочий, подвергая угрозе безопасность Государства Израиль.



Он был задержан в прошлом году.



Обвинительный акт был предъявлен военной прокуратурой после того, как ЦАХАЛ, полиция и ШАБАК провели совместной расследование.



По версии следствия, солдат поделился секретными данными, разглашение которых могло привести к угрозе в сфере безопасности, хотя он знал, что информация может стать достоянием общественности.



Некоторые из тех лиц, кому он передал секретную информацию, позже опубликовали ее в интернете.



Согласно достигнутым договоренностям, подсудимый будет приговорен к 27 месяцам лишения свободы, а также приговаривают к условному сроку. Соглашение о признании вины было утверждено сегодня военным судом.



Двое гражданских лиц, арестованных в рамках расследования, находятся под домашним арестом до суда. Многие детали дела не публикуются из соображений безопасности.







