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СМИ: Стало известно о странной смерти коллаборанта Стремоусова
09.11.2022 15:22 Раиса Вовк

СМИ: Стало известно о странной смерти коллаборанта Стремоусова

Так называемый "замглавы Херсонской обладминистрации", коллаборант Кирилл Стремоусов погиб якобы в результате ДТП. Об этом заявило сразу несколько российских СМИ.

Подробности пока неизвестны. Но звучит очень интересно на фоне сообщений из Херсонской области.

Позже в пресс-службе так называемой "администрации региона" подтвердили, что Стремоусов погиб в ДТП. 

Отметим, что СБУ и Офис генпрокурора еще в конце сентября сообщили Стремоусову о подозрении в коллаборционизме.

Правоохранители установили, что он он при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провел ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного референдума.

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