



СМИ: Стало известно о странной смерти коллаборанта Стремоусова

Так называемый "замглавы Херсонской обладминистрации", коллаборант Кирилл Стремоусов погиб якобы в результате ДТП. Об этом заявило сразу несколько российских СМИ.



Подробности пока неизвестны. Но звучит очень интересно на фоне сообщений из Херсонской области.



Позже в пресс-службе так называемой "администрации региона" подтвердили, что Стремоусов погиб в ДТП.



Отметим, что СБУ и Офис генпрокурора еще в конце сентября сообщили Стремоусову о подозрении в коллаборционизме.



Правоохранители установили, что он он при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провел ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного референдума.