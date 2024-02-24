



Сколько у РФ осталось А-50: ответ Воздушных сил ВСУ

Россия имеет в наличии менее восьми самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 после того, как один из них был сбит 23 февраля украинцами.



Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



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По его словам, самолет, который удалось сбить накануне, был модернизирован. Он способен "видеть" воздушные цели в радиусе 600 км и выявлять системы РЭБ.



"Нужно смотреть на данные разведки. Говорил глава ГУР Кирилл Буданов, что было восемь самолетов до этого. Из них там не все рабочие, не все модернизированы. Поэтому там их на пальцах одной руки можно сосчитать", - подчеркнул Игнат.