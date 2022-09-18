Скандал с чужим плодом: "Ассута" запросит разрешение на проведение анализов
Руководство больницы "Ассута" запросит разрешение на проведение анализов после того, как нашли женщину, которой, вероятно, принадлежал плод, выявленный у другой беременной, прошедшей процедуру экстракорпорального оплодотворения.
"Мы запросим разрешение на проведение анализов", - сказано в заявленим.
Уточняется, что руководство работает над получением необходимых разрешений для проведения дополнительных тестов у пациентки, у которой подозревается замена эмбриона.
В ближайшее время будет подано обращение в суд для получения необходимого юридического разрешения.