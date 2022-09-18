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Скандал с чужим плодом: "Ассута" запросит разрешение на проведение анализов
18.09.2022 18:31 Алина Груднева

Скандал с чужим плодом: "Ассута" запросит разрешение на проведение анализов

Руководство больницы "Ассута" запросит разрешение на проведение анализов после того, как нашли женщину, которой, вероятно, принадлежал плод, выявленный у другой беременной, прошедшей процедуру экстракорпорального оплодотворения.

 
"Мы запросим разрешение на проведение анализов", - сказано в заявленим.
 
Уточняется, что руководство работает над получением необходимых разрешений для проведения дополнительных тестов у пациентки, у которой подозревается замена эмбриона.
 
В ближайшее время будет подано обращение в суд для получения необходимого юридического разрешения.
 

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