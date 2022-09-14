



Необычный случай: беременная узнала, что ее плод принадлежит другой паре

В больнице Ассута в Ришон ле-Ционе беременная женщина провела генетический тест и обнаружила, что вынашивает плод, генетически несовместимый с ней и ее партнером.

О необычном случае рассказали на сайте медучреждения.

Уточняется, что пациентка прошла процедуру извлечения эмбриона в рамках процесса оплодотворения.

Уточняется, что речь идет о процедуре экстракорпорального оплодотворения, при которой один или несколько оплодотворенных эмбрионов переносятся в полость матки с помощью тонкой трубки. По словам медиков, процедура является безболезненной.

После переноса эмбрионы должны прижиться в течение от одного до пяти дней.