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Необычный случай: беременная узнала, что ее плод принадлежит другой паре
14.09.2022 19:05 Алина Груднева

Необычный случай: беременная узнала, что ее плод принадлежит другой паре

В больнице Ассута в Ришон ле-Ционе беременная женщина провела генетический тест и обнаружила, что вынашивает плод, генетически несовместимый с ней и ее партнером.

 
О необычном случае рассказали на сайте медучреждения. 
 
Уточняется, что пациентка прошла процедуру извлечения эмбриона в рамках процесса оплодотворения. 
 
Уточняется, что речь идет о процедуре экстракорпорального оплодотворения, при которой один или несколько оплодотворенных эмбрионов переносятся в полость матки с помощью тонкой трубки. По словам медиков, процедура является безболезненной. 
 
После переноса эмбрионы должны прижиться в течение от одного до пяти дней. 
 

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