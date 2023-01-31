Синагога в Украине пострадала от российского обстрела
В понедельник, 31 января, российский снаряд попал в 113-летнюю синагогу в городе Гуляйполе Запорожской области.
Здание получило повреждения.
"Я ожидаю, что мировые лидеры яростно осудят этот преступный акт", — сказал раввин Моше Асман.
Израильский депутат Зеев Элькин также осудил атаку на синагогу, подчеркнув, что его семья родом из Гуляйполя и раньше молилась в этой самой синагоге.
"Как грустно и бесит. Нанесение ударов по святым местам и молитвенным домам, даже во время войны, — это событие, которое необходимо четко осудить, и мы должны потребовать, чтобы оно больше не повторялось", — написал он.
🤬💥Оккупационные войска ударили по синагоге в Гуляйполе— Serg (@NHunter007) January 31, 2023
Это здание постройки 1909 года регулярно страдает от российских обстрелов. pic.twitter.com/6x9FlRXRr3