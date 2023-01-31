



Синагога в Украине пострадала от российского обстрела

В понедельник, 31 января, российский снаряд попал в 113-летнюю синагогу в городе Гуляйполе Запорожской области.



Здание получило повреждения.



"Я ожидаю, что мировые лидеры яростно осудят этот преступный акт", — сказал раввин Моше Асман.



Израильский депутат Зеев Элькин также осудил атаку на синагогу, подчеркнув, что его семья родом из Гуляйполя и раньше молилась в этой самой синагоге.



"Как грустно и бесит. Нанесение ударов по святым местам и молитвенным домам, даже во время войны, — это событие, которое необходимо четко осудить, и мы должны потребовать, чтобы оно больше не повторялось", — написал он.