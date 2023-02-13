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Силы ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды 90 кг гашиша из Египта
13.02.2023 15:50 Евгения Маркова

Силы ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды 90 кг гашиша из Египта

Войска предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Израиль из Египта этой ночью.

По данным ЦАХАЛа, солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили возле границы четырех подозреваемых, предположительно причастных к контрабанде.

Войска, отправленные на место происшествия, арестовали четверых и изъяли около 90 килограммов гашиша на сумму 2,3 миллиона шекелей.

Наркотики и подозреваемые переданы полиции для дальнейшего расследования.

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