



Силы ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды 90 кг гашиша из Египта

Войска предотвратили попытку контрабанды наркотиков в Израиль из Египта этой ночью.



По данным ЦАХАЛа, солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили возле границы четырех подозреваемых, предположительно причастных к контрабанде.



Войска, отправленные на место происшествия, арестовали четверых и изъяли около 90 килограммов гашиша на сумму 2,3 миллиона шекелей.



Наркотики и подозреваемые переданы полиции для дальнейшего расследования.