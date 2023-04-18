



Силы быстрого реагирования Судана согласны пойти на прекращение огня

Глава Сил быстрого реагирования Судана генерал Мухаммад Дагло готов на "гуманитарное" прекращение боевых действий.



Во вторник, 18 апреля, он заявил, что принял предложение США и других стран.



По словам Дагло, он готов прекратить боевые действия против суданской армии на 24 часа.



Борьба между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, подконтрольной генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану, разгорелась 15 апреля.



Оба генерала управляют Суданом после военного переворота, который произошел в 2021 году.