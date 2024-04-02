



Сильван Мамика, сжигавший публично Коран, якобы был найден мертвым

История Сильвана Мамики оказалась не очень долгой. Мужчина сбежал из Ирака в Швецию. Там он публично сжигал Коран несколько раз. Но столь смелые поступки в мусульманском мире, как в никакой другой религии, часто наказуемы. Вряд ли вас убьют, если вы начнете сжигать на площади Библию или Бхагаватгиту. А вот с Кораном это практически никогда не проходит бесследно.



Опасаясь за свою жизнь, Мамика бежал из Швеции в Данию.



По слухам за его голову была обещана награда в 5 млн долларов. И вот из Дании пришло сообщение, что якобы Сильван Мамика был найден мертвым в своей квартире. Эти новости пока еще не подтверждены. Будем держать вас в курсе.



