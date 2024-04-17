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Сильное наводнение вызвало значительные перебои в работе аэропорта Дубая
17.04.2024 08:25 MIGnews.com

Сильное наводнение вызвало значительные перебои в работе аэропорта Дубая

Международный аэропорт Дубая (DXB) сообщил, что из-за непогоды в его работе наблюдаются значительные перебои, и он работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу.

Рейсы задерживаются и отменяются, говорится в заявлении DXB, добавляя, что восстановление займет некоторое время.

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Главный международный аэропорт Дубая вчера перенаправил десятки прибывающих рейсов, поскольку проливные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты, вызвав широкомасштабные наводнения.
 

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