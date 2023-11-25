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Школьники, переодевшиеся в террористов, отстранены от занятий
25.11.2023 12:59 MIGnews.com

Школьники, переодевшиеся в террористов, отстранены от занятий

Пресс-секретарь Южного округа Министерства образования сообщил, что трое школьников были отстранены от занятий после того, как они решили в качестве розыгрыша войти на территорию школы в Ашдоде, переодевшись террористами. Одетые в кефию и с игрушечными пистолетами, дети были остановлены учителями школы.

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Учителя, заметившие их в коридоре, сразу поняли, что это розыгрыш, и силой сняли с их голов кефии. Мальчики убежали с территории школы, после чего были отстранены от занятий на десять дней каждый.

 

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