



Школьники, переодевшиеся в террористов, отстранены от занятий

Пресс-секретарь Южного округа Министерства образования сообщил, что трое школьников были отстранены от занятий после того, как они решили в качестве розыгрыша войти на территорию школы в Ашдоде, переодевшись террористами. Одетые в кефию и с игрушечными пистолетами, дети были остановлены учителями школы.



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Учителя, заметившие их в коридоре, сразу поняли, что это розыгрыш, и силой сняли с их голов кефии. Мальчики убежали с территории школы, после чего были отстранены от занятий на десять дней каждый.



