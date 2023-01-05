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Шеф-редактора издания "Sputnik Литва" арестовали по подозрению в шпионаже
05.01.2023 21:05 Евгения Маркова

Шеф-редактора издания "Sputnik Литва" арестовали по подозрению в шпионаже

Шеф-редактор издания "Sputnik Литва" Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге.

Сегодня прошло заседание суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Касему. Его адвокат настаивала на том, чтобы ее подопечного отпустили под залог, однако суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня же российский пропагандист был переведен в рижскую Центральную тюрьму. Касема обвиняют в нарушении экономических санкций ЕС в отношении России и шпионаж. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Новостное агентство Sputnik было основано в 2014 году госагентством "Россия сегодня". В большинстве стран Запада его относят к источникам дезинформации и инструментам госпропаганды России.

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