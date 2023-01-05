



Шеф-редактора издания "Sputnik Литва" арестовали по подозрению в шпионаже

Шеф-редактор издания "Sputnik Литва" Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге.



Сегодня прошло заседание суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Касему. Его адвокат настаивала на том, чтобы ее подопечного отпустили под залог, однако суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Сегодня же российский пропагандист был переведен в рижскую Центральную тюрьму. Касема обвиняют в нарушении экономических санкций ЕС в отношении России и шпионаж. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.



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