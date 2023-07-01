



Сгоревший автобус в Индии: причиной аварии могла быть человеческая ошибка

Полиция Махараштры подозревает, что "человеческая ошибка" привела к трагической аварии автобуса на скоростной автомагистрали Самруддхи в районе Булдхана , заявил местный чиновник. В аварии, произошедшей в ночь с пятницы на субботу, 25 пассажиров сгорели заживо.



Вопреки заявлению водителя о том, что автобус загорелся после столкновения с заграждением из-за лопнувшей шины, полиция считает, что водитель заснул за рулем и потерял управление транспортным средством.

#WATCH | #Maharashtra: Visuals from Samruddhi Mahamarg expressway in #Buldhana where 26 people died and 8 others were injured after a bus travelling from #Nagpur to #Pune met with an accident. pic.twitter.com/o64hu6gr73 — The Times Of India (@timesofindia) July 1, 2023

Сотрудник дорожной полиции штата сообщил, что из 33 человек, находившихся в автобусе, восемь, включая водителя и уборщика, выжили, спев выбраться через разбитое окно. Авария произошла в 01:30 возле Синдхедраджи в деревне Пимпалхута.После остановки на ужин в Карандже в районе Яватмал автобус проехал около 150 км до Синдхедраджи по скоростной автомагистрали Мумбаи-Нагпур примерно за два с половиной часа. Это указывает на то, что средняя скорость автобуса составляла 60-70 километров в час."Скорость транспортного средства скорее всего не была проблемой. Поскольку водитель мог заснуть, автобус поехал вправо и сначала врезался в защитный барьер, а затем в разделитель", — сказал представитель полиции.Хотя водитель автобуса сказал, что авария произошла из-за лопнувшей шины, сейчас проводится расследование, чтобы установить, не произошло ли это из-за человеческой ошибки. По версии следствия, автобус загорелся из-за того, что в результате аварии взорвался топливный бак.Между тем, в отчете регионального транспортного управления Амравати говорится, что авария на скоростной автомагистрали Самруддхи не могла быть вызвана разрывом шины, поскольку на месте происшествия не было кусков резины или следов от шин, а следы удара были обнаружены на диске колеса, который был погнут.