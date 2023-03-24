



Сенатор Нигерии признан виновным в торговле людьми в Великобритании

Нигерийский сенатор Айк Экверемаду, его жена и медицинский посредник были признаны виновными в торговле людьми в Великобритании с целью получения человеческих органов, говорится в заявлении Королевской прокуратуры в четверг.



60-летний Экверемаду, его жена Беатрис, 56 лет, и нигерийский врач Обинна Обета, 51 год, были осуждены британским судом за сговор с целью эксплуатации человека из Лагоса для извлечения его почки и пересадки ее дочери сенатора.



"Это был ужасный заговор с целью использовать уязвимую жертву, переправив ее в Великобританию с целью пересадки почки", — заявила главный королевский прокурор Джоан Джакимек.



"Осужденные подсудимые продемонстрировали полное пренебрежение благополучием, здоровьем и благополучием потерпевшего и использовали свое значительное влияние для высокой степени контроля во всем, при этом потерпевший имел ограниченное понимание того, что здесь происходит на самом деле".



Дочь пары, Соня, была признана невиновной.



Чета Экверемаду и Обета отрицали это, но были признаны виновными по одному пункту обвинения в заговоре с целью организовать поездку другого человека с целью эксплуатации. Суд в лондонском Олд-Бейли вынесет вердикт 5 мая.



В заявлении столичной полиции говорится, что обвинительные приговоры были вынесены впервые в Великобритании за торговлю людьми с целью извлечения органов.



"Этот приговор посылает четкий сигнал всему миру, что Великобритания не потерпит, чтобы международная индустрия трансплантации незаконно извлекала органы", — говорится в заявлении детектива-инспектора Эстер Ричардсон из отдела современного рабства и эксплуатации детей в Метрополитене.

