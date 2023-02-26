



Семь сотрудников Samsung слили Китаю секретные технологии

Сообщается, что виновные работали в Semes, дочернем предприятии Samsung и крупнейшем в Южной Корее производителе полупроводникового оборудования и дисплеев. Украденные ими и переданные в Китай сведения содержали чертежи, связанные с технологиями очистки полупроводников.



Сам факт кражи был зафиксирован еще в 2020 году, однако решение суда было принято только сейчас. На незаконных поставках технологий китайским компаниям и исследовательским институтам нарушители заработали 59,8 миллиона долларов.. Теперь все проведут за решеткой по 2,5 года.



Все государства давно рассматривают полупроводниковые технологии и всю соответствующую область как один из элементов обеспечения национальной безопасности, поскольку это основной компонент большинства современных устройств и оружия. Эта отрасль является "ключевым национальным достоянием" Южной Кореи, поэтому там введены серьезные ограничения на работу квалифицированных сотрудников и передачу технологий в другие страны.



Китай в свою очередь любой ценой пытается выведать секреты передовых технологий, поскольку уже не первый год находится под санкциями США и на многие поколения отстает в технологиях полупроводников от крупнейших их производителей – TSMC (Тайвань), Qualcomm (США) и Samsung (Южная Корея). Перекрытие доступа к самым современным чипам оборачивается для Китая отставанием в вооружении и проблемами на растущем рынке потребительских устройств.

