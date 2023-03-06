



Секс-атака: Женщины проснулись в отеле Эйлата с незнакомыми мужчинами

Двое мужчин были арестованы по подозрению в совершении сексуальных преступлений в гостинице в Эйлате. Жертвы рассказывают: "Мы проснулись и увидели в номере чужих мужчин".



По всей видимости, подозреваемые вошли в гостиницу, проследили за молодыми женщинами и вошли в их номер. Там они надругались над ними, пока те спали. "Это травма и шок", - сказала сестра одной из жертв. "Она не спит и не ест. У нее ребенок в первом классе, о котором ей нужно заботиться - но нужно о ней заботиться".





Двое подозреваемых были арестованы в выходные по подозрению в совершении непристойного акта в отношении двух женщин в отеле в Эйлате. Они будут доставлены 6 марта в окружной суд Эйлата для обсуждения вопроса о продлении срока их содержания под стражей. На публикацию информации о задержанных был наложен запрет.

