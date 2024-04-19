Сбитие Ту-22М3 - операция ГУР и ВС: за каждое преступление РФ будет возмездие
Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине, это следствие операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ.
Об этом сообщил ГУР Минобороны Украины в своем Telegram-канале, и выложил видео работы украинских воинов во время этой операции (смотрите в конце статьи)
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В спецслужбе отметили, что один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля осуществляли ракетную атаку против Украины, удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
"В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился", - говорится в сообщении.
В ГУР подчеркнули, что "это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину".
"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - предупредили в ГУР Минобороны Украины.
О том, что ВСУ сбили в РФ самолет Ту-22м3, запускавший по Украине ракеты, заявил и Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, подчеркнув, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам, отметил командующий ВС.
"Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории", - подчеркнул Олещук.
Ну и наконец Минобороны РФ подтвердило падение Ту22М3 в Ставропольском крае.
Там сообщили, что он разбился "после выполнения боевого задания при возвращении на аэродром базирования", то есть, после обстрела украинских мирных городов. Причиной называют якобы техническую неисправность.
"Три члена экипажа эвакуировались, идет поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении Минобороны.
Позже губернатор области сообщил, что третий летчик из сбитого этим утром в Ставрополье Ту-22М3 погиб.
"Поиски еще одного летчика продолжаются. Угрозы для жизни двоих членов экипажа самолета, упавшего на Ставрополье, нет, в ближайшее время их перевезут в военный госпиталь", - заверил он
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