



Самолеты НАТО перехватили российские истребители над Балтикой

Французские самолеты перехватили истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 Российской Федерации, которые находились над Балтийским морем. Об этом сообщает командование воздушных сил НАТО.



Два французских самолета Mirage 2000-5 29 февраля перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72. Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024

"Посмотрите, как это выглядит, когда 2 французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем", - заявили в НАТО.По данным командования, сразу после этого французские истребители получили новую задачу, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши.Напомним, РФ уже не раз использовала свои военные самолеты для провокаций. В августе 2023 года американские системы ПВО обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.В том же месяце ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".Добавим, что недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.